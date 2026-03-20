FANO - Una paziente è stata salvata con un intervento eseguito dal reparto Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Santa Croce di Fano. Un sintomo apparentemente banale, una secrezione nasale chiara simile ad acqua che non accennava a guarire, si è rivelato la spia di una condizione estremamente pericolosa. Grazie a un’intuizione diagnostica tempestiva e a un delicato intervento chirurgico, alla base cranica, la paziente ha potuto riprendere la sua vita normale. L'accaduto La donna, 62 anni, si era presentata con una secrezione nasale monolaterale che non rispondeva alle comuni terapie per rinite. Dopo un iniziale trattamento con farmaci... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Il raffreddore non guarisce, va in ospedale a Fano e scopre che era liquido cerebrale. Paziente operata d'urgenza e salvata a Fano

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