Tornado a Prati Fiscali danni per 500mila euro Gualtieri | Evento estremo

Il 3 giugno un tornado si è abbattuto su Prati Fiscali, nella zona nord-est di Roma, causando danni stimati intorno ai 500mila euro alle proprietà pubbliche. Il sindaco ha definito l’evento come un “evento estremo”. Non sono stati riportati feriti o vittime. Le autorità stanno valutando le conseguenze e le strutture colpite. La stima dei danni riguarda principalmente edifici pubblici e infrastrutture nella zona interessata.

Ammonta a circa 500mila euro la prima stima dei danni alle cose pubbliche causati dal tornado che il 3 giugno si è abbattuto su Prati Fiscali, nella zona nord-est di Roma ( leggi qui ). A fare il punto è stato il sindaco Roberto Gualtieri, durante un sopralluogo nel quartiere colpito dal maltempo. “Sugli alberi siamo a qualche centinaia di migliaia, circa 200mila, poi i cartelli stradali” e altri danni, ha spiegato il primo cittadino. A questa cifra si aggiunge la parte relativa ai privati, che dovrà essere dichiarata dai cittadini e poi verificata. Gualtieri ha percorso la zona a piedi, incontrando residenti e commercianti. Molti cittadini hanno salutato il sindaco e ringraziato per la rapidità degli interventi messi in campo dopo il tornado. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tromba d’aria su Roma: mercato di Prati Fiscali distrutto. Da FdI e Lega l’affondo contro GualtieriUna tromba d’aria ha colpito il mercato di Prati Fiscali, danneggiando numerosi stand e strutture.

Maltempo estremo in Italia, supercelle e tornado pronti a colpire. Ecco dove, emergenza danniUna vasta area dell’Italia si trova in allerta a causa di condizioni meteorologiche estreme.

Temi più discussi: Roma, tornado a Prati Fiscali. Il testimone: Ero in motorino, volava tutto, ho creduto di morire; Maltempo a Roma, tromba d'aria in zona Prati Fiscali. VIDEO; Tromba d'aria a Roma, alberi e segnaletica sradicata a Prati Fiscali. Un ferito lieve; Maltempo a Roma, tromba d'aria e nubifragio nella Capitale: alberi crollati e traffico in tilt a Prati Fiscali e Conca d'Oro.

Il passaggio del tornado a Roma ha abbattuto decine di alberi tra Prati Fiscali, Conca d'Oro e Tufello, causando danni a strade, semafori e infrastrutture, le immagini dal drone #meteoeradar #danni #maltempo #tornado #roma x.com

Tromba d’aria a Roma Nord: alberi sradicati e danni tra Prati Fiscali, Conca d’Oro, Tufello e ParioliPlatano crolla su auto in via dei Prati Fiscali. Conducente salvo per miracolo: Ringrazio Dio di essere vivo. Ragazza con vetri addosso. Fioraio Giorgio distrutto NewTuscia – ROMA – Dieci minuti d ... newtuscia.it

Tromba d’aria a Roma: le immagini dei danni a Prati Fiscali e Conca d’OroTromba d’aria a Roma: tra Prati Fiscali e Conca d’Oro alberi sradicati, auto danneggiate e strade bloccate. funweek.it