Una tromba d’aria ha colpito il mercato di Prati Fiscali, danneggiando numerosi stand e strutture. La forza del vento ha portato via bancarelle e ha provocato danni materiali significativi. Residenti e commercianti hanno assistito impotenti alla scena, con alcuni che hanno riferito di aver perso prodotti e attrezzature. Le autorità stanno valutando i danni, mentre i responsabili politici di alcuni partiti hanno criticato l’amministrazione per la gestione della zona.

Mercoledì da incubo per centinaia di residenti e commercianti del quadrante nord-est della Capitale. Intorno alle 9 una violenta tromba d’aria si è abbattuta sui quartieri di Prati Fiscali, Conca d’Oro e Tufello, lasciando dietro di sé una scia di devastazione che ha messo in evidenza, ancora una volta, la fragilità del territorio romano di fronte alle emergenze atmosferiche. Tra i momenti di maggiore paura quello vissuto da un automobilista la cui Maserati è stata distrutta da uno degli alberi crollati in via Prati Fiscali. “Avevo appena accompagnato la mia bambina a scuola. Improvvisamente ho visto quest’albero che dondolava, ma in un secondo mi è crollato sulla testa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Tromba d’aria su Roma: mercato di Prati Fiscali distrutto. Da FdI e Lega l’affondo contro Gualtieri

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Roma, tornado in via dei Prati Fiscali: distrutto il mercato rionale. Commerciante in lacrime

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