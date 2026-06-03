Tromba d’aria su Roma | mercato di Prati Fiscali distrutto Da FdI e Lega l’affondo contro Gualtieri

Da secoloditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una tromba d’aria ha colpito il mercato di Prati Fiscali, danneggiando numerosi stand e strutture. La forza del vento ha portato via bancarelle e ha provocato danni materiali significativi. Residenti e commercianti hanno assistito impotenti alla scena, con alcuni che hanno riferito di aver perso prodotti e attrezzature. Le autorità stanno valutando i danni, mentre i responsabili politici di alcuni partiti hanno criticato l’amministrazione per la gestione della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledì da incubo per centinaia di residenti e commercianti del quadrante nord-est della Capitale. Intorno alle 9 una violenta tromba d’aria si è abbattuta sui quartieri di Prati Fiscali, Conca d’Oro e Tufello, lasciando dietro di sé una scia di devastazione che ha messo in evidenza, ancora una volta, la fragilità del territorio romano di fronte alle emergenze atmosferiche.  Tra i momenti di maggiore paura quello vissuto da un automobilista la cui Maserati è stata distrutta da uno degli alberi crollati in via Prati Fiscali. “Avevo appena accompagnato la mia bambina a scuola. Improvvisamente ho visto quest’albero che dondolava, ma in un secondo mi è crollato sulla testa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

tromba d8217aria su roma mercato di prati fiscali distrutto da fdi e lega l8217affondo contro gualtieri
© Secoloditalia.it - Tromba d’aria su Roma: mercato di Prati Fiscali distrutto. Da FdI e Lega l’affondo contro Gualtieri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roma, tornado in via dei Prati Fiscali: distrutto il mercato rionale. Commerciante in lacrime

Video Roma, tornado in via dei Prati Fiscali: distrutto il mercato rionale. Commerciante in lacrime

Notizie e thread social correlati

Tromba d’aria a Roma: le immagini dei danni a Prati Fiscali e Conca d’OroUna tromba d’aria si è abbattuta questa mattina su Roma, colpendo le zone di Prati Fiscali e Conca d’Oro.

Roma, tromba d’aria travolge Conca d’Oro e Prati Fiscali: alberi caduti e traffico in tilt – VIDEOUna tromba d’aria si è abbattuta questa mattina su Roma, coinvolgendo le zone di Conca d’Oro e Prati Fiscali.

Temi più discussi: Bomba d'acqua a Roma, tromba d'aria a Conca d'Oro: alberi sradicati e danni alle auto. Chiuso tratto Tangenziale, disagi dal Salario ai...; Calabria, quattro migranti trovati morti: ipotesi omicidio; Incendio a Fiumicino: balle di fieno in fiamme, alta colonna di fumo nero in cielo; Malta, forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. VIDEO.

prati fiscali tromba d aria suTromba d’aria a Roma: le immagini dei danni a Prati Fiscali e Conca d’OroTromba d’aria a Roma: tra Prati Fiscali e Conca d’Oro alberi sradicati, auto danneggiate e strade bloccate. Roma si è svegliata oggi, 3 giugno, sotto un’ondata di maltempo improvvisa e violenta: nel q ... funweek.it

prati fiscali tromba d aria suMaltempo a Roma, tromba d'aria e nubifragio nella Capitale: alberi crollati e traffico in tilt a Prati Fiscali e Conca d'OroViolento nubifragio e tromba d'aria a Roma: alberi caduti sulla Tangenziale est, cartelli sradicati e caos traffico a Prati Fiscali e Conca d'Oro. la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web