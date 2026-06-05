Il sindaco di Roma si è recato in via dei Prati Fiscali, tra i quartieri più colpiti dal tornado. Ha incontrato gli abitanti e ha visitato le aree danneggiate, dove sono stati segnalati crolli e alberi abbattuti. Sono stati effettuati sopralluoghi per valutare i danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a interventi di emergenza o ai danni economici subiti.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dagli abitanti di via dei Prati Fiscali, il luogo dove il tornado ha causato più danni. Il sindaco, insieme al capo della protezione civile di Roma e il presidente del municipio ha voluto parlare con i tanti operatori e volontari che si stanno operando per ripristinare la normalità. Nel suo giro per il quartiere i cittadini che lo incontravano gli facevano i complimenti per la velocità degli interventi. “È un gran lavoro di squadra e sinceramente non mi aspettavo neanche io tanta accoglienza”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Tornado a Roma, il sindaco Gualtieri sui luoghi colpiti dal maltempo

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