Il maltempo ha interessato le aree agricole della provincia di Rimini, causando danni ai frutteti e mettendo a rischio la produzione stagionale. Le piogge intense e le condizioni meteorologiche avverse si sono verificate in un momento cruciale per le coltivazioni, compromettendo le operazioni di raccolto e danneggiando le piante. La situazione riguarda diverse aziende agricole della zona.

Colpite le fioriture di albicocchi, peschi e ciliegi, preoccupano ora le gelate tardive. L'allarme di Coldiretti: "Un nuovo abbassamento delle temperature potrebbe compromettere definitivamente le produzioni" Il maltempo si abbatte sulle campagne riminesi e rischia di compromettere l’intera stagione agricola. Raffiche di vento, piogge intense e neve nell’entroterra hanno colpito nel momento più delicato: quello della fioritura. Un mix che potrebbe tradursi in raccolti ridotti e danni diffusi, mentre cresce la preoccupazione per le prossime settimane. La violenta ondata di maltempo che nella giornata del 26 marzo ha interessato il territorio riminese lascia infatti dietro di sé una situazione di forte criticità per il comparto agricolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Maltempo sui campi: frutteti danneggiati e produzione a rischio. "Colpiti nel momento più delicato"

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