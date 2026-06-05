Il sindaco di Roma ha dichiarato che il Comune chiederà la dichiarazione di calamità naturale a seguito del tornado che ha colpito la città. I danni ancora non sono stati quantificati e si stima che ci vorranno almeno dieci giorni per raccogliere tutti i dati necessari. Una volta completata questa fase, verrà presentata la richiesta alla Regione per ottenere eventuali contributi o aiuti ufficiali.

“Appena avremo raccolto tutti i dati, credo ci vorranno almeno 10 giorni, presenteremo alla Regione Lazio la richiesta di calamità naturale, perché noi riteniamo ci siano gli estremi per farlo, perché è veramente un evento inusuale, estremo, non è un normale temporale, è un tornado di quelli che in questa zona avvengono ogni 50 anni “. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine di un sopralluogo nelle zone della Capitale colpite dal tornado di mercoledì 3 giugno. “La calamità naturale – ha proseguito il sindaco – è importante perché consente anche di avere delle risorse pubbliche per ristorare coloro che hanno subito... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Tornado a Roma, Gualtieri: “Chiederemo la calamità naturale, sui danni ancora cifre da stimare”

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