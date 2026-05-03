Incendio Faeta bruciati 420 ettari a San Giuliano Terme | Chiederemo lo stato di calamità naturale

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato circa 420 ettari di territorio nel comune di San Giuliano Terme. Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, hanno richiesto l'intervento di vigili del fuoco e forze di soccorso. Il sindaco ha annunciato che verrà richiesta la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Questa mattina, 3 maggio, ha fatto il punto sulla situazione e sulle prossime azioni da intraprendere.

Un conto durissimo, ma "si deve guardare avanti". Traccia un primo bilancio dell'emergenza, stamani 3 maggio, il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli. E, seppure davanti la devastazione, si cerca di pensare positivo: "Dopo giorni di grande preoccupazione, tutte le famiglie evacuate sono.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio sul monte Faeta contenuto per il 70 per cento: bruciati 710 ettari di boscoSAN GIULIANO TERME – A seguito degli ulteriori rilievi effettuati dai tecnici antincendi boschivi di Regione Toscana nell’area interessata... Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, famiglie evacuate, cielo oscurato dal fumoLucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Panoramica sull’argomento Si parla di: Incendio Faeta, bruciati 420 ettari a San Giuliano Terme: Chiederemo lo stato di calamità naturale. Incendio su Monte Faeta, Regione 'rogo in fase di bonifica'Il fronte dell'incendio su Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, è fermo da ieri e ora il rogo è in fase di bonifica. E' quanto spiegato dalla Regione Toscana. (ANSA) ... ansa.it L’incendio sul monte Faeta ora è sotto controlloL’incendio divampato martedì sul monte Faeta, tra le province di Pisa e Lucca, ora è sotto controllo. Non è ancora spento del tutto però: nell’area già bruciata dal fuoco ci sono infatti alcune piccol ... ilpost.it