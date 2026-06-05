Tromba d' aria a Prati Fiscali Gualtieri | Chiederemo la calamità naturale C' è la prima stima dei danni

A due giorni dalla tromba d'aria a Prati Fiscali, nel municipio III, il sindaco ha effettuato un sopralluogo nel quartiere. Sono stati stimati danni a strade, esercizi commerciali e alberi abbattuti. Il sindaco ha annunciato che verrà richiesta la dichiarazione di calamità naturale. Non sono ancora state fornite cifre ufficiali sui danni, ma si prosegue con le verifiche sul territorio.

A due giorni dalla tromba d'aria che ha colpito Prati Fiscali, nel municipio III, abbattendo alberi e distruggendo strade ed esercizi commerciali, il sindaco Roberto Gualtieri ha fatto un sopralluogo nel quartiere per esprimere vicinanza ai residenti e fare una prima conta dei danni. Attualmente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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