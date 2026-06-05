Tornado a Prati Fiscali cos’è lo stato di calamità naturale e cosa può cambiare per i cittadini

Dopo il tornado che il 3 giugno ha colpito Prati Fiscali e altre zone del Municipio Roma III Montesacro, Roma Capitale sta preparando la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Questa procedura potrebbe consentire di ottenere fondi e agevolazioni per i danni subiti da edifici, infrastrutture e attività commerciali. La richiesta sarà presentata alle autorità competenti nei prossimi giorni, in seguito alle valutazioni sulle conseguenze dell’evento atmosferico.

Roma, 5 giugno 2026 – Dopo il tornado che il 3 giugno ha colpito Prati Fiscali e altre strade del Municipio Roma III Montesacro, Roma Capitale prepara la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Ma cosa significa concretamente? E cosa potrebbe comportare per cittadini, commercianti e attività danneggiate? La calamità naturale è il riconoscimento formale di un evento eccezionale, come un’alluvione, una tromba d’aria, una frana o un fenomeno meteorologico estremo, che provoca danni rilevanti al territorio, ai beni pubblici, alle abitazioni o alle attività economiche. Non è un semplice atto simbolico: serve ad attivare una procedura amministrativa che consente di fotografare l’entità dei danni e, se ci sono le condizioni, chiedere risorse per gli interventi necessari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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