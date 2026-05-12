Una vasta area dell’Italia si trova in allerta a causa di condizioni meteorologiche estreme. Sono previste supercelle e tornado che potrebbero colpire diverse zone del paese. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per valutare eventuali rischi e danni. La situazione meteorologica interessa anche altre parti dell’Europa, dove le previsioni indicano un aumento dei fenomeni intensi.

Una nuova fase di maltempo estremo si prepara a investire l’Italia e una vasta parte dell’Europa, con scenari meteorologici che gli esperti definiscono particolarmente delicati. Le prossime ore saranno caratterizzate da un forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, alimentato da contrasti termici molto accentuati e da correnti instabili in rapida evoluzione sul bacino del Mediterraneo. Le previsioni delineano una situazione ad alto potenziale di rischio, soprattutto per la possibilità che si sviluppino sistemi temporaleschi organizzati capaci di generare fenomeni intensi e improvvisi. In diverse aree europee cresce infatti la preoccupazione per grandinate di grosse dimensioni, raffiche di vento violente e strutture temporalesche particolarmente pericolose.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo estremo in Italia, supercelle e tornado pronti a colpire. Ecco dove, emergenza danni

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