A Agliana si svolge una manifestazione di tre giorni nel Parco Pertini, che unisce cibo di strada gourmet e attività sportive. Durante l'evento, sono presenti diversi food truck che offrono specialità culinarie, mentre nel parco vengono organizzate iniziative sportive rivolte a tutte le età. I bambini possono partecipare a giochi e attività dedicate, consentendo ai genitori di trascorrere del tempo in relax. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

? Cosa scoprirai Quali specialità gourmet troverai tra i viali del parco?. Come faranno i bambini a divertirsi mentre i genitori si rilassano?. Perché la domenica sarà dedicata esclusivamente al relax delle mamme?. Quale impatto avrà questo evento sull'economia di Agliana?.? In Breve Venerdì 8 maggio apertura Lake Street Food con food truck nazionali nel parco.. Sabato 9 e domenica 10 maggio attività del Villaggio dello Sport con associazioni locali.. Area bimbi con giostre e attrazioni dedicate durante tutto il fine settimana.. Evento organizzato da Gust’aspasso, Comune di Agliana, ASI e Sport e Salute.. L’8, 9 e 10 maggio il Parco Pertini di Agliana ospiterà una manifestazione che unisce il Lake Street Food al Villaggio dello Sport in tre giorni di eventi intensi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agliana: tre giorni tra gourmet food truck e sport al Parco Pertini

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