Forlì in festa al parco Incontro | al via la 33esima edizione de I Giovani e lo Sport

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 22 al 24 maggio il parco Incontro di via Ribolle, a Forlì, torna a trasformarsi nel cuore pulsante dello sport giovanile locale. E' il fine settimana della 33esima edizione de “I Giovani e lo Sport”, storica manifestazione organizzata dall’Associazione Volontari Parco Incontro insieme alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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