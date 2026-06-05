Torna la Veleggiata Domani terza edizione ’Blindata’ zona di mare

Notizia in breve

Domani il mare di Porto San Giorgio ospiterà la terza edizione della Veleggiata di Primavera dedicata alle barche d’altura. L’evento si svolgerà nella zona di mare, coinvolgendo equipaggi e appassionati di vela. La manifestazione è prevista per l’intera giornata e sarà aperta al pubblico. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sul percorso. La Veleggiata rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di vela nella zona.