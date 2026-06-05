Torna la Veleggiata Domani terza edizione ’Blindata’ zona di mare
Domani il mare di Porto San Giorgio ospiterà la terza edizione della Veleggiata di Primavera dedicata alle barche d’altura. L’evento si svolgerà nella zona di mare, coinvolgendo equipaggi e appassionati di vela. La manifestazione è prevista per l’intera giornata e sarà aperta al pubblico. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sul percorso. La Veleggiata rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di vela nella zona.
Nella giornata di domani il mare di Porto San Giorgio sarà teatro della terza Veleggiata di Primavera dedicata alle barche d’altura. L’evento, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Porto San Giorgio, si svolgerà dalle ore 10 alle ore 16 nello specchio d’acqua di fronte al litorale. Per consentirne lo svolgimento in condizione di sicurezza, sarà istituito un campo di gara al largo della costa sangiorgese. L’area interessata comprende un ampio tratto di mare prospiciente la città e sarà riservata alle imbarcazioni partecipanti alla veleggiata. Durante lo svolgimento della manifestazione, nella zona interessata non sarà consentito navigare, ancorare o sostare con unità da diporto o professionali non impegnate nell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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