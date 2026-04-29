Vela paralimpica | successo per la terza edizione della Coppa Forte a Mare

La terza edizione della Coppa Forte a Mare, dedicata alla vela paralimpica, si è tenuta il 25 e 26 aprile nello “Stadio del Vento”, l’area d’acqua situata davanti al Castello. L’evento è stato organizzato dal Para Sailing Brindisi, un’associazione formata da GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita e dalla Lega Navale Italiana sezione di Brindisi. La manifestazione ha coinvolto atleti con disabilità in barca a vela.

BRINDISI - La terza edizione della Coppa Forte a Mare, organizzata dal Para Sailing Brindisi, realtà costituita da GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita e dalla Lega Navale Italiana sezione di Brindisi, si è svolta il 25 e 26 aprile nello “Stadio del Vento”, lo specchio d’acqua antistante il Castello.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Vela paralimpica: il 25 e 26 aprile torna la “Coppa Forte a Mare”BRINDISI - La vela paralimpica torna protagonista a Brindisi con la 3ª edizione della “Coppa Forte a Mare”, che per il secondo anno consecutivo sarà... Trofeo Taras 2026, successo per la prima edizione della vela d’altura a TarantoTarantini Time QuotidianoSi è conclusa tra gli applausi e la soddisfazione degli equipaggi la prima edizione del Trofeo Taras 2026, la nuova... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vela paralimpica, record di iscrizioni per la Coppa Forte a Mare; Coppa Forte a Mare 2026: 56 atleti da tutta Italia a Brindisi per la tappa nazionale Hansa 303; Brindisi capitale della vela inclusiva: torna la Coppa Forte a Mare con il Campionato Nazionale Hansa 303; Mesagne. Cinque arresti eseguiti dai carabinieri. La vela paralimpica torna protagonista a Brindisi: successo per la terza edizione della Coppa Forte a MareBRINDISI - La terza edizione della Coppa Forte a Mare, organizzata dal Para Sailing Brindisi, realtà costituita da GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita e dalla ... corrieresalentino.it Vela paralimpica, record di iscrizioni per la Coppa Forte a MareDirezione e intensità del vento sembrano ideali per la regata, il maestrale si rivela un ottimo alleato, sulla linea di partenza le derive offrono un bel colpo d’occhio tra l’azzurro del mare e i colo ... rainews.it Esordio in Coppa Lodi questa sera per gli Allievi U16 di mister Qeros. Si gioca sul campo del forte Casalpusterlengo. #coppa #lodi #us #valerafratta #finoallafine - facebook.com facebook Marotta: “Inter forte della sua correttezza, siamo tranquilli. Vogliamo Scudetto e Coppa Italia” x.com