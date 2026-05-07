Due giorni tra colori profumi artigianato e curiosità | ' Il Mare in Fiore' fa tappa a Falconara per la sua terza edizione

FALCONARA MARITTIMA – Sabato 9 e domenica 10 maggio Falconara Marittima ospita una nuova tappa de “Il Mare in Fiore”, la mostra mercato a tema floreale e curiosità organizzata da Mylove Eventi, che porta nelle città della costa un’atmosfera colorata, profumata e ricca di proposte per la primavera.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Una Pasqua tra colori e profumi di fiori: 11esima edizione per "Ravenna in Fiore"Da sabato 4 a lunedì 6 aprile compreso, il tour della manifestazione florovivaistica organizzata da Piazze in Fiore, con il patrocinio del Comune di...

Cortona in Fiore, tre giorni tra colori e profumi: il centro storico si trasformaCortona si prepara ad accogliere migliaia di fiori e visitatori con “Cortona in Fiore”, la manifestazione dedicata al florovivaismo che animerà il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Bolzano si prepara alla 136ª Festa dei Fiori: due giorni tra colori, spettacoli e primavera nel cuore della città; Rivoli, due giorni dedicati al volontariato in piazza Portici e piazza Martiri (fonte La Stampa); Falconara: al via la terza edizione de Il Mare in Fiore. Due giorni tra colori, profumi, artigianato e curiosità; Desenzano si prepara a Fiori in Festa: il 9 e 10 maggio due giorni tra natura, colori e creatività.

Due giorni tra colori, profumi, artigianato e curiosità: 'Il Mare in Fiore' fa tappa a Falconara per la sua terza edizioneIl pubblico potrà passeggiare tra espositori selezionati con piante fiorite, piante grasse, piante da frutto, aromatiche, ma anche artigianato artistico, ceramiche, terrecotte tunisine, cucito creativ ... anconatoday.it

Monza in fiore 2026: due giorni intensi tra colori, profumi, laboratori e iniziativeTorna sabato 23 e domenica 24 maggio in piazza Trento e Trieste e in ... msn.com

Festa della Contrada Rocca 2026 ad Ardea: due giorni di eventi, giochi popolari, musica e rievocazioni nel centro storico tra tradizione e spettacoli https://canaledieci.it/2026/05/07/festa-della-contrada-rocca-2026-ad-ardea-due-giorni-tra-tradizione-giochi-e-m - facebook.com facebook

Sebastiani, ultimi due giorni di prelazione abbonati, da venerdì 8 aperta la vendita libera di Gara 3 vs Cividale x.com