Torna la Settimana del Pesce Azzurro | tredici ristoranti tra Ancona e Falconara Marittima per una settimana che unisce benessere e filiera del mare

Notizia in breve

Tredici ristoranti tra Ancona e Falconara Marittima partecipano alla Settimana del Pesce Azzurro, offrendo piatti a base di questo tipo di pesce. L’iniziativa coinvolge diversi soggetti tra sanità, pesca, imprese e associazioni, creando una rete che promuove il consumo del pesce azzurro. La settimana si svolge con l’obiettivo di collegare benessere, filiera del mare e valorizzazione delle risorse ittiche locali.