Torna la Settimana del Pesce Azzurro | tredici ristoranti tra Ancona e Falconara Marittima per una settimana che unisce benessere e filiera del mare
Tredici ristoranti tra Ancona e Falconara Marittima partecipano alla Settimana del Pesce Azzurro, offrendo piatti a base di questo tipo di pesce. L’iniziativa coinvolge diversi soggetti tra sanità, pesca, imprese e associazioni, creando una rete che promuove il consumo del pesce azzurro. La settimana si svolge con l’obiettivo di collegare benessere, filiera del mare e valorizzazione delle risorse ittiche locali.
ANCONA - Tredici ristoranti di Ancona e Falconara Marittima, una settimana di proposte a base di pesce azzurro, una rete di soggetti che unisce sanità, pesca, impresa e associazionismo. Torna dall’8 al 13 giugno 2026 la Settimana del Pesce Azzurro, iniziativa promossa dall’Associazione CuoreVivo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Torna la settimana del pesce azzurro per la salute del cuore: il menù proposto e i ristoranti che aderiscono all'iniziaztivaDal 8 al 13 giugno 2026, tredici ristoranti di Ancona e zone vicine proporranno un menù dedicato al pesce azzurro.
Torna la settimana del pesce azzurro per la salute del cuore: il menù proposto e i ristoranti che aderiscono all'iniziativaDal 8 al 13 giugno 2026, tredici ristoranti di Ancona e zone limitrofe proporranno un menù dedicato al pesce azzurro, con l’obiettivo di promuovere...
Argomenti più discussi: Torna la settimana del pesce azzurro per la salute del cuore: il menù proposto e i ristoranti che aderiscono all'iniziativa; Pesce azzurro #26; Settimana del Pesce Azzurro; Dalle fragole con panna alle ficattole: le sagre del fine settimana nel fiorentino.
Ancona e Falconara: dal 8 al 13 giugno torna la Settimana del Pesce Azzurro per il Cuore x.com
Ancona e Falconara: dal 8 al 13 giugno torna la Settimana del Pesce Azzurro per il Cuore https://marcheinfinite.com/2026/06/04/ancona-e-falconara-dal-8-al-13-giugno-torna-la-settimana-del-pesce-azzurro-per-il-cuore/ facebook
Cosa succede questo fine settimana nel Jersey Centrale! reddit
Dalle fragole con panna alle ficattole: le sagre del fine settimana nel fiorentinoVoglia di sagra nel fine settimana? Ecco gli appuntamenti del weekend nel fiorentino. Domenica 24 maggio torna la sagra delle ficattole al Circolo MCL di San Vincenzo a Torri, Scandicci. Al circolo La ... 055firenze.it