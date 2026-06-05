Torna la Settimana del Pesce Azzurro | tredici ristoranti tra Ancona e Falconara Marittima per una settimana che unisce benessere e filiera del mare

Da anconatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tredici ristoranti tra Ancona e Falconara Marittima partecipano alla Settimana del Pesce Azzurro, offrendo piatti a base di questo tipo di pesce. L’iniziativa coinvolge diversi soggetti tra sanità, pesca, imprese e associazioni, creando una rete che promuove il consumo del pesce azzurro. La settimana si svolge con l’obiettivo di collegare benessere, filiera del mare e valorizzazione delle risorse ittiche locali.

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ANCONA - Tredici ristoranti di Ancona e Falconara Marittima, una settimana di proposte a base di pesce azzurro, una rete di soggetti che unisce sanità, pesca, impresa e associazionismo. Torna dall’8 al 13 giugno 2026 la Settimana del Pesce Azzurro, iniziativa promossa dall’Associazione CuoreVivo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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