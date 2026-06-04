Torna la settimana del pesce azzurro per la salute del cuore | il menù proposto e i ristoranti che aderiscono all' iniziaztiva
Dal 8 al 13 giugno 2026, tredici ristoranti di Ancona e zone vicine proporranno un menù dedicato al pesce azzurro. L'iniziativa mira a promuovere il consumo di questo alimento per la salute del cuore, con piatti specifici preparati secondo un menù stabilito. La settimana si svolge ogni anno con l’obiettivo di sensibilizzare sull'importanza di una dieta equilibrata.
ANCONA – Torna la settimana del pesce azzurro per la salute del cuore. Dal 8 al 13 giugno 2026 tredici ristoranti di Ancona e dintorni prepareranno il menu concordato per combattere le malattie cardiovascolari, principale causa di morte in Italia. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
A che ora allenarsi per la salute del cuore: lo studioUno studio recente suggerisce che l'orario in cui ci si allena potrebbe influenzare la salute del cuore e la prevenzione di alcune malattie.
Leggi anche: Nuova gestione per il ristorante del circolo velico: dal menù di carne e pesce agli eventi estivi
Temi più discussi: Spaghetti alle sarde, alici scottadito e tanto altro: torna la settimana del pesce azzurro; Per la settimana della sclerosi multipla il Comune torna a colorarsi di rosso; Bessica di Loria nel fine settimana torna la capitale del florovivaismo; La Settimana della Cucina Italiana torna a Innsbruck dall'8 al 12 giugno - Aise.it.
Dopo una settimana di pausa, il circus della F1 torna nel posto più glamour e chic del calendario. Di seguito la Pirelli Preview del GP di Monaco. facebook
Torna il Festival della Letteratura di Viaggio nella splendida cornice di Villa Celimontana Dal 7 al 14 giugno, tra Palazzetto Mattei e Largo della Società Geografica Italiana, una settimana di incontri, racconti e visioni sul viaggio in tutte le sue forme. #VisitR x.com
? SETTIMANA DELLA GARA // 2026 CHEVROLET DETROIT GRAND PRIX reddit
A Lovere torna la Settimana della Cultura ClassicaLa Settimana della Cultura Classica è sicuramente uno degli eventi culturali di maggior importanza del Sebino: quest’anno l’edizione si svolgerà dal 15 Aprile al 28 aprile 2026. Promosso dalla ... bergamonews.it
torna la decima edizione della uptown green week: una settimana green all’insegna della biodiversità, arte, letteratura e musicaTorna la UpTown Green Week per il decimo anno consecutivo: sette giorni — dall'8 al 14 giugno 2026 — in cui gli spazi verdi di Cascina Merlata Spazio Vivo e del parco di UpTown si riempiono di laborat ... milanotoday.it