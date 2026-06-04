Torna la settimana del pesce azzurro per la salute del cuore | il menù proposto e i ristoranti che aderiscono all' iniziativa
Dal 8 al 13 giugno 2026, tredici ristoranti di Ancona e zone limitrofe proporranno un menù dedicato al pesce azzurro, con l’obiettivo di promuovere la salute del cuore. L'iniziativa si inserisce nella settimana dedicata a questa tipologia di pesce, considerato benefico per il sistema cardiovascolare. I ristoranti coinvolti offriranno piatti concordati nell’ambito di questa campagna. La settimana mira a sensibilizzare sull'importanza di una dieta equilibrata per prevenire le malattie cardiovascolari.
ANCONA – Torna la settimana del pesce azzurro per la salute del cuore. Dal 8 al 13 giugno 2026 tredici ristoranti di Ancona e dintorni prepareranno il menu concordato per combattere le malattie cardiovascolari, principale causa di morte in Italia. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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