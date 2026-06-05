Torna La Neretina | a Nardò il Festival della Cultura Controcorrente

Nardò, 5 giu – Torna il Festival della Cultura Controcorrente, la splendida cornice della Villa Comunale – spazio elegante e identitario, dal fascino senza tempo – ospiterà infatti la terza edizione de La Neretina. Dal 19 al 21 giugno Nardò farà da cornice alla rassegna che in pochi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo centrale nel panorama culturale salentino, trasformando la città ionica in un punto di riferimento per il confronto delle idee. Un lustro culturale per l’intero Salento. Nata nel 2023, la manifestazione ha saputo crescere edizione dopo edizione grazie a una proposta culturale autorevole e identitaria. Oggi La Neretina rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate pugliese, un contenitore di incontri e riflessioni che dà lustro alla città di Nardò e all’intero territorio salentino. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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