Torna CoVegan tutto il programma del Festival della Cultura Vegana di Como
Il CoVegan, Festival della Cultura Vegana di Como, torna il 30 e 31 maggio con la sua quarta edizione. L'evento si svolgerà a San Fermo Della Battaglia, ma questa volta la location sarà diversa rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolgerà nella Piazza XXVII Maggio, la piazza principale del paese e punto di ritrovo della comunità locale.
Arriva il 30 e 31 maggio la quarta edizione del CoVegan - Festival della cultura vegana di Como. Si terrà come sempre a San Fermo Della Battaglia, ma cambia la location, infatti l’evento invaderà la Piazza XXVII Maggio, piazza principale del paese il cuore della comunità. Organizzatori sono gli.🔗 Leggi su Quicomo.it
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