Torna CoVegan tutto il programma del Festival della Cultura Vegana di Como

Da quicomo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il CoVegan, Festival della Cultura Vegana di Como, torna il 30 e 31 maggio con la sua quarta edizione. L'evento si svolgerà a San Fermo Della Battaglia, ma questa volta la location sarà diversa rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolgerà nella Piazza XXVII Maggio, la piazza principale del paese e punto di ritrovo della comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arriva il 30 e 31 maggio la quarta edizione del CoVegan - Festival della cultura vegana di Como. Si terrà come sempre a San Fermo Della Battaglia, ma cambia la location, infatti l’evento invaderà la Piazza XXVII Maggio, piazza principale del paese il cuore della comunità. Organizzatori sono gli.🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Festival Como Città della Musica, tutto il programma dell'edizione 2026Il Festival Como Città della Musica torna per la sua 19ª edizione, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi dell'estate.

"Europa e America. I due volti della crisi occidentale", torna il Festival della cultura della libertàIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Confermato il logo che aveva fatto il suo esordio nel 2023, pensato e...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web