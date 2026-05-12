Torna CoVegan tutto il programma del Festival della Cultura Vegana di Como

Il CoVegan, Festival della Cultura Vegana di Como, torna il 30 e 31 maggio con la sua quarta edizione. L'evento si svolgerà a San Fermo Della Battaglia, ma questa volta la location sarà diversa rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolgerà nella Piazza XXVII Maggio, la piazza principale del paese e punto di ritrovo della comunità locale.

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