A Nardò il trentaquattresimo festival arcobaleno d’oro della canzone italiana
Sabato 30 maggio 2026 alle ore 21, l’Area Mercatale di Nardò ospiterà la XXXIV edizione del Festival Arcobaleno d’Oro, un evento dedicato alla musica italiana. La manifestazione si svolgerà nella zona 167 del centro cittadino e vedrà la partecipazione di artisti e musicisti provenienti da diverse parti del paese. L’evento si inserisce nella tradizione annuale di questa manifestazione, che si tiene ormai da più di trent’anni.
Sabato 30 maggio 2026, alle ore 21, l’Area Mercatale (zona 167) di Nardò ospiterà la XXXIV edizione del Festival Arcobaleno d’Oro della Canzone Italiana, appuntamento dedicato alla valorizzazione della musica italiana.La serata, organizzata dal regista Luigi Gabellone con la direzione artistica.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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