Torna la ‘Moto Appenninica’ Centauri da tutta Italia a Rocca
Domani e domenica si svolge la decima edizione della ‘Moto Appenninica’ a Rocca San Casciano, organizzata dal gruppo di motociclisti ‘La Compagnia’ in collaborazione con Hermitage Veteran Engine. Centauri provenienti da diverse regioni italiane partecipano alla manifestazione, che rientra nel calendario nazionale Asi. La corsa si svolge lungo le strade dell’Appennino, con motociclisti che si preparano a percorrere i tracciati previsti.
Il gruppo di motociclisti ‘La Compagnia’ di Rocca San Casciano ha organizzato per domani e domenica, in collaborazione col gruppo Hermitage Veteran Engine, la X edizione della ‘Moto Appenninica’, inserita nel calendario nazionale Asi. Per questa sera è in programma, sempre nella cittadina della Festa del Falò, la cena propiziatoria nella piazzetta Tedaldi-Mengozzi. La partenza è fissata alle 8.30 di domattina da piazza Garibaldi a Rocca, dove il sindaco Marco Valenti darà il via alla ‘Carovana di una trentina di centauri’ provenienti da tutta Italia. Imboccata la provinciale del Monte di Re, i centauri punteranno in direzione di San Marino, attraverso San Zeno, Galeata, Santa Sofia, San Piero in Bagno, San Leo e il Titano, dove saranno accolti dai colleghi del gruppo Acs Sammarinese, che fa capo a Cristian Perazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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