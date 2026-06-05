Torna la ‘Moto Appenninica’ Centauri da tutta Italia a Rocca

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani e domenica si svolge la decima edizione della ‘Moto Appenninica’ a Rocca San Casciano, organizzata dal gruppo di motociclisti ‘La Compagnia’ in collaborazione con Hermitage Veteran Engine. Centauri provenienti da diverse regioni italiane partecipano alla manifestazione, che rientra nel calendario nazionale Asi. La corsa si svolge lungo le strade dell’Appennino, con motociclisti che si preparano a percorrere i tracciati previsti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il gruppo di motociclisti ‘La Compagnia’ di Rocca San Casciano ha organizzato per domani e domenica, in collaborazione col gruppo Hermitage Veteran Engine, la X edizione della ‘Moto Appenninica’, inserita nel calendario nazionale Asi. Per questa sera è in programma, sempre nella cittadina della Festa del Falò, la cena propiziatoria nella piazzetta Tedaldi-Mengozzi. La partenza è fissata alle 8.30 di domattina da piazza Garibaldi a Rocca, dove il sindaco Marco Valenti darà il via alla ‘Carovana di una trentina di centauri’ provenienti da tutta Italia. Imboccata la provinciale del Monte di Re, i centauri punteranno in direzione di San Marino, attraverso San Zeno, Galeata, Santa Sofia, San Piero in Bagno, San Leo e il Titano, dove saranno accolti dai colleghi del gruppo Acs Sammarinese, che fa capo a Cristian Perazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

torna la 8216moto appenninica8217 centauri da tutta italia a rocca
© Ilrestodelcarlino.it - Torna la ‘Moto Appenninica’. Centauri da tutta Italia a Rocca
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Donazione record dai centauri dal cuore d'oro: 500 moto da tutte le Marche per i bambini SalesiDomenica si è svolta la 16esima edizione del Motoraduno, con la partecipazione di 500 moto provenienti da tutte le Marche.

Fondazione Salesi, 500 moto da tutte le Marche per i piccoli ricoverati: donazione record dai centauri dal cuore d’oroCinquecento motociclisti provenienti da diverse zone della regione hanno partecipato alla 16ª edizione del motoraduno per i bambini del reparto di...

Si parla di: Torna la ‘Moto Appenninica’. Centauri da tutta Italia a Rocca; Gli eventi del fine settimana a San Marino 4-7 giugno 2026.

moto appenninica torna la moto appenninicaTorna la ‘Moto Appenninica’. Centauri da tutta Italia a RoccaQuesta sera in piazza la cena propiziatoria, domani la carovana partirà in direzione San Marino. Mezzi d’epoca, la bellezza dell’Appennino e amicizia sono i tre motori dell’evento. . ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web