Torna la ‘Moto Appenninica’ Centauri da tutta Italia a Rocca

Il gruppo di motociclisti ‘La Compagnia’ di Rocca San Casciano ha organizzato per domani e domenica, in collaborazione col gruppo Hermitage Veteran Engine, la X edizione della ‘Moto Appenninica’, inserita nel calendario nazionale Asi. Per questa sera è in programma, sempre nella cittadina della Festa del Falò, la cena propiziatoria nella piazzetta Tedaldi-Mengozzi. La partenza è fissata alle 8.30 di domattina da piazza Garibaldi a Rocca, dove il sindaco Marco Valenti darà il via alla ‘Carovana di una trentina di centauri’ provenienti da tutta Italia. Imboccata la provinciale del Monte di Re, i centauri punteranno in direzione di San Marino, attraverso San Zeno, Galeata, Santa Sofia, San Piero in Bagno, San Leo e il Titano, dove saranno accolti dai colleghi del gruppo Acs Sammarinese, che fa capo a Cristian Perazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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