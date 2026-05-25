Fondazione Salesi 500 moto da tutte le Marche per i piccoli ricoverati | donazione record dai centauri dal cuore d’oro

Cinquecento motociclisti provenienti da diverse zone della regione hanno partecipato alla 16ª edizione del motoraduno per i bambini del reparto di pediatria dell’ospedale. L’evento, organizzato dall’associazione “2 Wheels 4 Benefit”, ha visto i centauri consegnare una donazione record alla fondazione che gestisce il reparto. La manifestazione ha coinvolto motociclisti di tutta la regione, riuniti per sostenere i piccoli ricoverati.

ANCONA – Sono arrivati da tutte le Marche i centauri che hanno partecipato al motoraduno per i bambini del Salesi organizzato dall’associazione “2 Wheels 4 Benefit” e giunto alla 16a edizione. Grandissima la partecipazione, oltre 500 moto hanno invaso Marina Dorica ad Ancona. Passione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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