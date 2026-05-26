Domenica si è svolta la 16esima edizione del Motoraduno, con la partecipazione di 500 moto provenienti da tutte le Marche. L’evento ha raccolto una donazione record destinata ai bambini dell’ospedale Salesi. La manifestazione si è svolta a Petriolo, coinvolgendo centauri provenienti da diverse zone della regione. Nessuna altra informazione sulla destinazione dei fondi o sui dettagli dell’evento è stata comunicata.

Petriolo, 26 maggio 2026 - Cinquecento moto da tutte le Marche. Grande partecipazione domenica al Motoraduno per i bambini del Salesi, giunto alla 16esima edizione. Un’onda di moto ha invaso Marina Dorica, ad Ancona, dove passione e solidarietà sono state protagoniste. L’associazione organizzatrice, 2 Wheels 4 Benefit di Petriolo, ha devoluto l’intero incasso a sostegno delle attività della Fondazione Ospedale Salesi Ets per migliorare la qualità di vita dei piccoli ricoverati del Dipartimento materno infantile dell’Aou (Azienda ospedaliero universitaria) delle Marche e delle loro famiglie, raggiungendo i 109mila euro donati nel corso delle varie edizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donazione record dai centauri dal cuore d'oro: 500 moto da tutte le Marche per i bambini Salesi

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