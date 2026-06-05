Torna la minaccia dell' inflazione | i segnali della nuova corsa dei prezzi

L’Istat segnala una possibile ripresa dell’inflazione nel biennio 2026-2027, con i prezzi che potrebbero aumentare nuovamente. Dopo un periodo di stabilità, ci sono segnali di una nuova corsa dei prezzi in diversi settori. La crescita potrebbe coinvolgere beni di consumo e servizi, senza tuttavia indicare un aumento immediato o drastico. La previsione si basa su dati economici e trend attuali, ma non ci sono ancora conferme definitive.

Roma – A prima vista il quadro tracciato dall’Istat per il biennio 2026-2027 potrebbe apparire rassicurante. L’Italia continua a crescere, sia pure lentamente. Il Pil è atteso in aumento dello 0,7% quest’anno e dello 0,7% nel 2027, l’occupazione tiene, la disoccupazione scende fino al 5,5% e il saldo commerciale resta positivo. Eppure, leggendo attentamente le nuove previsioni dell’Istituto di statistica, emerge un elemento che rischia di diventare il vero protagonista dei prossimi mesi: il ritorno dell’inflazione. Il petrolio riaccende la corsa dei prezzi. L’economia italiana si trova oggi stretta tra due forze contrapposte. Da una parte la domanda interna continua a sostenere la crescita grazie ai consumi e soprattutto agli investimenti legati al Pnrr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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