A marzo, l’inflazione in Italia è salita dello 1,7%, con un incremento dei prezzi dell’energia che ha influenzato i costi complessivi. Il carrello della spesa ha registrato un aumento del 2,2%. La guerra in Iran, iniziata nel mese, ha contribuito a queste variazioni, che si sono osservate anche nel resto dell’Eurozona.

A marzo, dopo l’avvio del conflitto in Iran, l’ inflazione rialza la testa sia in Italia sia nel resto dell’ Eurozona. Stando alle stime preliminari dell ‘Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, è salito dello 0,5% su base mensile e dell’ 1,7% su base annua (da +1,5% nel mese precedente). Mentre il carrello della spesa, composto dai beni alimentari, per la cura della casa e della persona, ha accelerato la crescita a +2,2% dal +2% di febbraio. L’Eurostat dal canto suo nella sua stima flash fissa l’inflazione annuale dell’area dell’euro a marzo al 2,5%, rispetto all’1,9% di febbraio. A trainare l’aumento dei tassi il boom dei costi dell’energia causato dalla guerra scatenata da Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli effetti della guerra in Iran: l’inflazione italiana accelera a +1,7% a marzo causa aumento dei prezzi dell’energia. Il carrello della spesa a +2,2%

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