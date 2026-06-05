Torna la Domenica al museo ingresso gratuito nei siti del parco archeologico di Catania

Da cataniatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima domenica del mese, tutti i siti e musei del parco archeologico di Catania sono aperti gratuitamente al pubblico. L’iniziativa, chiamata “Domenica al museo”, permette di visitare i luoghi senza pagare il biglietto. L’accesso gratuito riguarda tutti i siti e i musei della regione e si ripete ogni prima domenica del mese. Non sono previste altre variazioni o restrizioni per questa giornata.

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Con la prima domenica del mese torna il consueto appuntamento con la “Domenica al museo” che prevede l’ingresso gratuito in tutti i siti e i musei della Regione. In città, domenica 7 giugno saranno aperti il Teatro Antico e l’Odèon in via Vittorio Emanuele 262, straordinario sito archeologico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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