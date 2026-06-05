domenica al museo il 7 giugno ingresso gratuito al parco archeologico di siponto

Notizia in breve

Domenica 7 giugno 2026 è prevista l’iniziativa “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura, che permette l’ingresso gratuito al Parco Archeologico di Siponto. L’evento si svolge ogni prima domenica del mese e riguarda musei e luoghi della cultura statali. L’ingresso gratuito si applica anche al parco archeologico, aperto al pubblico in quella giornata. La manifestazione ha l’obiettivo di incentivare le visite ai siti culturali senza costi di accesso.