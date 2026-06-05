Domenica al Museo il 7 giugno ingresso gratuito al Parco Archeologico di Siponto
Domenica 7 giugno 2026 è prevista l’iniziativa “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura, che permette l’ingresso gratuito al Parco Archeologico di Siponto. L’evento si svolge ogni prima domenica del mese e riguarda musei e luoghi della cultura statali. L’ingresso gratuito si applica anche al parco archeologico, aperto al pubblico in quella giornata. La manifestazione ha l’obiettivo di incentivare le visite ai siti culturali senza costi di accesso.
Domenica 7 Giugno 2026 torna domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali. Vi aspettiamo al Parco archeologico di Siponto per una giornata da trascorrere insieme tra storia e arte. Il Parco. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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