Torna Domenica al Museo | ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Bari e provincia

Domenica 3 maggio si terrà nuovamente l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette di visitare gratuitamente musei e parchi archeologici statali. Questa giornata offre l’opportunità di accedere senza costi alle strutture presenti a Bari e nella provincia, in particolare ai luoghi dedicati alla storia e all’archeologia. L’evento si ripete ogni prima domenica del mese, coinvolgendo diverse località italiane.

Domenica 3 maggio si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Domenica 8 marzo ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici regionaliAnche quest'anno in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal... A Pasqua ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici regionaliIngresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana domenica 5 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Domenica al Museo Maggio; Domenica al museo, il 3 maggio ingresso gratuito al Museo Nazionale d’Abruzzo; Firenze, torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei; Reggia di Caserta, ingresso gratuito il 3 maggio: torna Domenica al Museo. Domenica al Museo, gratis il 3 maggio in Campania: tutti i sitiTorna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa. 2anews.it Domenica al museo, il 3 maggio ingresso gratuito al Museo Nazionale d’AbruzzoTorna domenica 3 maggio l’appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito ... laquilablog.it SAN GIOVANNI ROTONDO, TORNA LA “MEZZA DEL SANTO”: domenica la sesta edizione della gara podistica - Video - facebook.com facebook