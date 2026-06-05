torna il presidio davanti al sushi nel ristorante lavoratori sfruttati

Domani, sabato 6 giugno, un nuovo presidio si terrà davanti al ristorante Sushi Koi in viale Roma 38 ad Agliana. I lavoratori in protesta chiedono il riconoscimento di un contratto regolare e migliori condizioni di lavoro. La vertenza, iniziata oltre dieci giorni fa, coinvolge chi lavora nel locale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai gestori. La protesta prosegue senza interruzioni.

Agliana (Pistoia), 5 giugno 2026 – Domani, sabato 6 giugno, nuovo presidio davanti al ristorante Sushi Koi, in viale Roma 38 ad Agliana, dove da oltre una decina di giorni va avanti la vertenza dei lavoratori per vedere riconosciuti un contratto regolare e condizioni degne di lavoro. Il sindacato Sudd Cobas che fa appello alla cittadinanza e alle associazioni di unirsi a sostegno di questi lavoratori per difendere i valori democratici e i diritti del lavoro, ha già accolto le prime adesioni al presidio. Il circolo del Pd di Agliana, tramite la segreteria, ha deciso di sostenere la lotta di questi lavoratori. A nome del partito il segretario... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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