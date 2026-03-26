Preoccupazione tra i lavoratori di Luisa Via Roma dopo l’annuncio di una possibile discontinuità aziendale attraverso una ristrutturazione che potrebbe sfociare in un concordato liquidatorio. Alcuni dipendenti, nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, si sono riuniti in presidio davanti allo storico negozio. Negli ultimi diciotto mesi sarebbero oltre cento i lavoratori che avrebbero già lasciato l’azienda, tra dimissioni volontarie e uscite incentivate. Una situazione attribuita a scelte manageriali giudicate inadeguate. Nel mirino anche le strategie legate al digitale: nonostante le competenze interne, la società avrebbe confermato l’intenzione di affidare la gestione dell’e-commerce a una controllata attualmente sul mercato, sulla quale – riferiscono i sindacati – ci sarebbero già potenziali acquirenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Presidio dei lavoratori di LuisaViaRoma davanti al negozio, timori per il futuro. “Oltre 100 uscite in 18 mesi” \ VIDEO

Articoli correlati

Il futuro di oltre 2mila lavoratori a rischio: i colleghi organizzano un presidio davanti alla RegioneAlla STMicroelectronics di Agrate Brianza non ci sarebbero esuberi, stando a quanto confermato dall'azienda.

STMicroelectronics e il futuro incerto di 2.200 lavoratori: oggi il presidio davanti alla RegioneL’azienda ha confermato che alla STMicroelectronics di Agrate Brianza non ci sono esuberi.

Contenuti e approfondimenti su Presidio dei lavoratori di LuisaViaRoma...

Temi più discussi: Lavoratori dei musei di nuovo in piazza: Valutiamo lo stato di agitazione e lo sciopero; ASCOT DOM SOLIGNANO CASTELVETRO, URGENTE UN IMPEGNO PER RICOLLOCARE TUTTI I LAVORATORI. IERI SECONDA GIORNATA DI PRESIDIO: LE RICHIESTE SINDACALI AL TAVOLO CON L’AZIENDA E RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI; Sciopero dei giornalisti, il 27 marzo presidio in piazza Chanoux; Sciopero e presidio degli shopper di Everli.

Presidio dei lavoratori di LuisaViaRoma davanti al negozio. Timori per il futuro. Oltre 100 uscite in 18 mesi \ VIDEOPreoccupazione tra i lavoratori di Luisa Via Roma dopo l’annuncio di una possibile discontinuità aziendale attraverso una ristrutturazione che potrebbe sfociare in un concordato liquidatorio. Alcuni d ... firenzetoday.it

Presidio dei lavoratori del Pucciniano contro le esternalizzazioniSi sono ritrovati di fronte ai cancelli del Gran Teatro Puccini per ribadire il loro no alle esternalizzazioni di tecnici, coro e orchestra e per chiedere la riapertura delle trattative sindacali, l'U ... noitv.it

CISL FP NAPOLI, PRESIDIO AL CARDARELLI PER PRECARI, D'EMILIO: MANCANO 500 ADDETTI - facebook.com facebook

#SanitàPrivata e #Rsa, alcune immagini del #presidio #CgilCislUil di oggi sotto la sede di #Aiop #Lazio: #ContrattoSubito! #ilmiolavorovale x.com