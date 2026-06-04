Pulizie sugli aerei lavoratori in presidio davanti a Ita | No ai contratti al ribasso

I lavoratori delle pulizie sugli aerei hanno organizzato un presidio davanti a una compagnia aerea a Fiumicino, protestando contro i contratti al ribasso. I sindacati hanno annunciato una mobilitazione per difendere le condizioni occupazionali e i salari. La protesta si è svolta questa mattina, con i lavoratori che hanno esposto cartelli e manifestato in modo pacifico. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dall’azienda coinvolta.

Fiumicino, 4 giugno 2026 – Sindacati pronti alla mobilitazione a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi di pulizie di bordo aeromobili nello scalo di Fiumicino (leggi qui). A denunciare la situazione sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo del Lazio, che puntano il dito contro il rischio di applicazione di contratti al ribasso in vista della scadenza degli appalti. Sul tema i lavoratori sono in presidio davanti alla palazzina Ita, per chiedere garanzie sulle condizioni contrattuali e sul rispetto delle regole che negli anni hanno disciplinato il settore nello scalo romano. Secondo quanto riferiscono le... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Garofalo, presidio dei lavoratori: "Appalti al ribasso, adesso basta"I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti alla sede di una ditta che produce cassette e accessori plastici per catene di negozi e...

Lavoro povero, il governo pronto a un nuovo favore ai sindacati amici: via libera ai contratti al ribassoNei giorni che precedono il Primo Maggio, il governo ha annunciato l’intenzione di approvare nuove norme che faciliteranno la contrattazione...