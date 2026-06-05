Torna Icardi tripla opzione | rieccolo in Serie A

Mauro Icardi valuta un ritorno in Italia mentre si avvicina la scadenza del suo contratto con il club turco. La decisione del giocatore di considerare questa opzione si sta consolidando in vista di eventuali sviluppi futuri. La sua scelta potrebbe essere influenzata dalla fine del contratto e dalle opportunità presenti nel campionato italiano. Attualmente, non ci sono ancora annunci ufficiali o accordi definitivi in merito.

di Bruno De Santis Mauro Icardi sta seriamente pensando a un ritorno in Italia. Una possibilità che fino a pochi mesi fa sembrava lontana e che invece sta prendendo sempre più consistenza man mano che si avvicina la scadenza del suo contratto con il Galatasaray. L’accordo con il club turco termina a fine mese e, almeno per ora, non si registrano passi avanti concreti verso un rinnovo. Una situazione che inevitabilmente ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, incuriositi dall’idea di riportare nel nostro campionato uno degli attaccanti più discussi e prolifici dell’ultimo decennio. A 33 anni Icardi non sembra avere alcuna intenzione di vivere gli ultimi anni della carriera in secondo piano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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