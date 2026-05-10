Calciomercato sponsor pronto a prendere Icardi in Serie B | CM

Un attaccante argentino in scadenza di contratto con il club turco si prepara a lasciare la squadra. Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia di un interesse da parte di uno sponsor di una squadra di Serie B. La trattativa tra le parti sembra essere in fase avanzata, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sulla possibilità di un trasferimento. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il centravanti argentino è in scadenza di contratto con il Galatasaray, cui dirà addio dopo aver vinto il campionato turco Il club emergente degli Emirati Arabi Uniti, il Palm City Fc neopromosso nella Serie B emiratina, starebbe mostrando un forte interesse per l’ingaggio di Mauro Icardi, bomber e capitano del Galatasaray neo campione di Turchia, con cui è in scadenza di contratto. Secondo fonti vicine al club, il Palm City Fc sta lavorando a un progetto molto ambizioso per la prossima stagione e vede nell’ex bomber dell’ Inter il volto noto per far conoscere al mondo il club. Icardi con la maglia del Palm City Fc – Grafica Calciomercato.it Stando alle informazioni di Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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