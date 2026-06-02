Un club italiano si prepara a riaccogliere l’attaccante argentino, che sta lasciando il suo attuale club in Turchia. L’attaccante, che non ha rinnovato il contratto con il club turco, desidera restare in Europa. Nel frattempo, il River Plate ha manifestato interesse per il giocatore, anche se non ci sono conferme ufficiali. La possibilità di un ritorno in Italia dipende da accordi e condizioni contrattuali ancora da definire.

L’argentino lascerà la Turchia e vorrebbe rimanere in Europa. Le sirene argentine del River Plate chiamano, ma se i bianconeri dovessero affondare. “Icardi? Uno dei più forti che abbia mai allenato”. Finiva così una conferenza stampa di Luciano Spalletti dello scorso febbraio, quando, preparando la sfida con il Galatasaray rispose a una domanda sui centravanti della squadra turca. Oggi, con la conferma del tecnico di Certaldo e la necessità di ricostruire la Juventus a sua immagine e somiglianza Mauro Icardi torna di moda, perché se Vlahovic è da considerare virtualmente fuori dai piani bianconeri, il matrimonio con l’ex interista potrebbe finalmente concretizzarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Icardi torna in Serie A? Senza rinnovo con il Gala c’è un club pronto a riportarlo in Italia

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