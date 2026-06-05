Torna ‘Frazioni per tutti’ | più di 50 eventi ad animare il territorio Investiti 100mila euro

Notizia in breve

La terza edizione di ‘Frazioni per tutti’ prevede oltre 50 eventi nel territorio comunale, con attività di animazione e aggregazione. Sono stati investiti circa 100mila euro per questa manifestazione, finalizzata alla valorizzazione delle frazioni. L'iniziativa coinvolge diverse località e mira a promuovere momenti di socializzazione e partecipazione tra i residenti. La programmazione si svolge nel corso di diversi mesi, con eventi distribuiti in più aree del territorio.