Il progetto di valorizzazione dell’intero territorio comunale promosso dall’Amministrazione Comunale trova un nuovo tassello, con la terza edizione di ‘Frazioni per tutti’. Si sono aperti mercoledì 25, infatti, i termini di un’ulteriore manifestazione di interesse, finalizzata a sostenere iniziative pubbliche di intrattenimento e socializzazione da realizzarsi nel territorio frazionale tra l’estate e l’inverno prossimi. La dotazione finanziaria dell’avviso - rivolto ad Enti e Fondazioni del Terzo Settore con sede nell’area comunale di Ferrara - è di 100mila euro. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Frazioni del Comune di Ferrara, su proposta dell’assessore Cristina Coletti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - 'Frazioni per tutti', dal Comune 100mila euro per "l'animazione e la coesione del territorio"

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