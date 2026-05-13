La letteratura torna ad animare il cuore di Mestre

A Mestre si avvicina la quarta edizione del Mestre Bookfest, un festival dedicato alla letteratura che si svolgerà dal 3 al 14 giugno nel centro cittadino. Dopo le precedenti edizioni, quest’anno l’evento torna a coinvolgere lettori e appassionati con una serie di iniziative e incontri. La manifestazione si propone di portare la letteratura al centro della scena cittadina attraverso vari appuntamenti programmati nel periodo indicato.

È tutto pronto per la quarta edizione del Mestre Bookfest, festival “pop” della letteratura che dopo il successo degli scorsi anni torna ad animare il centro cittadino dal 3 al 14 giugno. Partita in sordina nel 2023, la rassegna si è presto affermata anche a livello nazionale per la qualità della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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