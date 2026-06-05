Il festival 'Artisti in Piazza' festeggia il suo trentesimo anniversario. L'evento si svolge a Pennabilli, un borgo nell’Alta Valmarecchia, e presenta spettacoli di arte e creatività. La manifestazione coinvolge artisti locali e nazionali, offrendo performance di musica, teatro e arti visive. La rassegna si tiene in diverse piazze del centro storico e si svolge durante il fine settimana. È prevista la partecipazione di numerosi artisti, con eventi che si ripetono annualmente da tre decenni.

di Stefano Marchetti Pennabilli, nell’Alta Valmarecchia riminese, è un luogo magico, un borgo di radici medievali dove si ‘sente’ e si respira poesia: Tonino Guerra, indimenticabile autore, poeta, sceneggiatore, amico fraterno di Federico Fellini, lo ha costellato di fantasia con i suoi ‘Luoghi dell’anima’. La stessa creatività rifiorisce ogni anno con ’Artisti in Piazza’, il festival internazionale di arti performative che tornerà dall’11 al 14 giugno per la sua 30ª edizione, accogliendo circa 60 compagnie e 200 artisti provenienti da tutto il mondo. ’Siamo brace’, il tema di questa edizione, vuole proprio richiamare l’energia persistente che ha attraversato il festival lungo tre decenni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna ’Artisti in Piazza’. E compie trent’anni. Creatività e meraviglia

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