Artisti in Piazza compie 30 anni | con Siamo brace il festival riflette su continuità creativa e trasformazioni sociali

Da oggi si conoscono le date della trentesima edizione di Artisti in Piazza, il festival dedicato alle arti performative che si svolge nel centro di Pennabilli. La manifestazione si terrà dall’11 al 14 giugno 2026 e si concentrerà sul tema “Siamo brace”, con un focus sulla continuità creativa e sui cambiamenti sociali che si sono verificati nel tempo. L’evento rappresenta un momento di riferimento per gli artisti e il pubblico della zona.

Si terrà dall’11 al 14 giugno 2026 la 30esima edizione di Artisti in Piazza, festival di Pennabilli dedicato alle arti performative nello spazio pubblico. Il tema scelto per questa edizione è “Siamo brace”, un’immagine che richiama un’energia persistente, capace di durare nel tempo e di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Cartoons on the bay 2026: aperte le iscrizioni del festival, che compie 30 anniDal 27 al 30 maggio si terrà la nuova edizione di Cartoons on the bay– International animation and transmedia festival 2026, promosso dalla Rai e... Topolino – PK compie 30 anni: una cover speciale su Topolino 3668 e il nuovo albo “Meno uno all’alba”PK celebra 30 anni! Un trentennale importante per uno dei personaggi più amati e rivoluzionari della storia Disney in Italia, che segna il suo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Poste italiane, compie un anno il servizio passaporti negli uffici postali di Napoli e provincia; Il funerale dell’arte di strada. A Napoli gli artisti scendono in piazza contro le multe. Pennabilli, arte e spettacoli protagonisti con Artisti in piazza: l'evento festeggia 30 anniA Pennabilli torna Artisti in Piazza, il festival dedicato alle arti performative nello spazio pubblico. L'appuntamento con la 30esima edizione è in programma dall'11 al 14 giugno 2026. Il tema scelto ... altarimini.it Pennabilli, Artisti in Piazza, al via la 30ª edizione (11–14 giugno 2026) Tema: Siamo braceIl tema scelto per questa edizione è Siamo brace, un’immagine che richiama un’energia persistente, capace di durare nel tempo e di riattivarsi anche sotto ... chiamamicitta.it Dall'11 giugno all’11 luglio oltre 100 artisti da tutta Italia e da sei Paesi europei per la sesta edizione del festival con prime nazionali, spettacoli diffusi e progetti inclusivi - facebook.com facebook #1maggio Sarà una maratona musicale di ben oltre due ore quella del #Concertone. Si va definendo il cast degli artisti che si esibiranno a Roma. Oltre 40, in questa 37esima edizione in diretta Rai, che rappresenteranno tutte le generazioni. @TimisoaraPinto x.com