Il miart celebra il trentesimo anniversario con una nuova location. La fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, organizzata da Fiera Milano e diretta da Nicola Ricciardi, si svolge nella South Wing di Allianz MiCo. Questo spostamento comporta una ristrutturazione dell’allestimento, segnando un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolge nella nuova sede, mantenendo la sua tradizione di esposizione.

miart raggiunge la trentesima edizione e cambia assetto. La fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, organizzata da Fiera Milano e diretta da Nicola Ricciardi, si sposta nella South Wing di Allianz MiCo e ridefinisce il proprio impianto. Lo fa a partire dal titolo: New Directions. Un riferimento esplicito al jazz e alla sua capacità di trasformare una struttura data in terreno di sperimentazione. Dal 17 al 19 aprile 2026 – con l’anteprima il 16 aprile –, la manifestazione riunirà centosessanta gallerie provenienti da ventiquattro Paesi. Un dato che conferma la dimensione internazionale e una copertura che attraversa più di un secolo, a partire dal primo Novecento, arrivando fino alle ricerche contemporanee. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il miart compie trent’anni, e festeggia in una nuova sede

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