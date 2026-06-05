Torna a mestre il grande venerdì di Enzo la più importante portfolio review per giovani creativi

Il Grande Venerdì di Enzo è la più grande portfolio review diffusa in tutta Italia promossa da ADCI – Art Directors Club Italiano e dedicata alla memoria di Enzo Baldoni. L’iniziativa, giunta alla XXVII edizione, è divenuta negli anni un appuntamento di riferimento per studenti, giovani creativi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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