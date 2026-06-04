Messina scommette sui talenti creativi | a Villa Dante torna il Grande Venerdì di Enzo con talk e portfolio review
A Villa Dante si svolge il Grande Venerdì di Enzo, un evento dedicato ai giovani talenti creativi. La giornata prevede talk e sessioni di portfolio review, con l’obiettivo di mettere in contatto i partecipanti con professionisti affermati nel settore. L’iniziativa si rivolge a chi vuole presentare il proprio lavoro e ricevere feedback da esperti del campo. L’evento si svolge in una location storica e si rivolge a chi desidera confrontarsi con il mondo della creatività contemporanea.
Una giornata per mettere in contatto giovani talenti, professionisti affermati e mondo della creatività contemporanea. Domani, venerdì 5 giugno, Villa Dante ospiterà la terza edizione messinese de "Il Grande Venerdì di Enzo", la più importante portfolio review nazionale promossa dall'Art. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
La Top Spin Messina sfida l’Apuania Carrara a Villa DanteLa Top Spin Messina si prepara ad affrontare l’Apuania Carrara in una partita valida per la penultima giornata di ritorno della Serie A1 di...
TEDx torna a Bergamo con «Countdown»: talk ispirazionali sui cambiamenti climaticiA Bergamo, il palco del Teatro Sociale ospiterà l’evento TEDx intitolato «Countdown», dedicato ai cambiamenti climatici.