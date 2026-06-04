Messina scommette sui talenti creativi | a Villa Dante torna il Grande Venerdì di Enzo con talk e portfolio review

Notizia in breve

A Villa Dante si svolge il Grande Venerdì di Enzo, un evento dedicato ai giovani talenti creativi. La giornata prevede talk e sessioni di portfolio review, con l’obiettivo di mettere in contatto i partecipanti con professionisti affermati nel settore. L’iniziativa si rivolge a chi vuole presentare il proprio lavoro e ricevere feedback da esperti del campo. L’evento si svolge in una location storica e si rivolge a chi desidera confrontarsi con il mondo della creatività contemporanea.