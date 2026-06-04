Messina scommette sui talenti creativi | a Villa Dante torna il Grande Venerdì di Enzo con talk e portfolio review

Da messinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Villa Dante si svolge il Grande Venerdì di Enzo, un evento dedicato ai giovani talenti creativi. La giornata prevede talk e sessioni di portfolio review, con l’obiettivo di mettere in contatto i partecipanti con professionisti affermati nel settore. L’iniziativa si rivolge a chi vuole presentare il proprio lavoro e ricevere feedback da esperti del campo. L’evento si svolge in una location storica e si rivolge a chi desidera confrontarsi con il mondo della creatività contemporanea.

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Una giornata per mettere in contatto giovani talenti, professionisti affermati e mondo della creatività contemporanea. Domani, venerdì 5 giugno, Villa Dante ospiterà la terza edizione messinese de "Il Grande Venerdì di Enzo", la più importante portfolio review nazionale promossa dall'Art. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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