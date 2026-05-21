A Viterbo si sono svolti i premi per i giovani creativi, un evento dedicato ai video realizzati dagli studenti. Circa 1500 studenti hanno partecipato, scegliendo di affrontare temi come il cyberbullismo e la legalità. Sono stati premiati i giovani che hanno prodotto i lavori più significativi su questi argomenti, con particolare attenzione alle problematiche legate alla sicurezza online e al rispetto delle regole. L'iniziativa ha coinvolto studenti provenienti da diverse scuole della zona, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui rischi del fenomeno.

? Punti chiave Quali temi hanno spinto 1500 studenti a produrre questi video?. Chi sono i giovani vincitori che hanno affrontato il cyberbullismo?. Come hanno collaborato la Questura e l'Università per questo progetto?. Perché la violenza di genere è diventata il tema centrale del concorso?.? In Breve 1500 studenti di 16 plessi hanno partecipato al concorso provinciale.. Commissione provinciale ha valutato gli elaborati lo scorso 11 aprile.. Vincitori premiati a Ischia di Castro, Gallese e Soriano nel Cimino.. Collaborazione tra Questura di Viterbo, Fondazione Carivit e Università della Tuscia.. Ieri, presso l’auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia, si è conclusa la nona edizione del concorso PrentenDiamo legalità, premiando i migliori elaborati creativi prodotti dagli studenti della provincia di Viterbo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, premiati i giovani creativi: la legalità passa dai video

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