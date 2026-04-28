Tre milioni per ampliare il Museo Civico di Bari | il progetto per rinnovare lo scrigno storico della città
Un progetto da tre milioni di euro mira a rinnovare il Museo Civico di Bari, con l’obiettivo di ampliare e aggiornare gli spazi dedicati alla conservazione e all’esposizione delle collezioni storiche. La somma prevista verrà destinata a interventi di restauro e ristrutturazione, con l’intento di migliorare le condizioni degli ambienti e rendere più accessibile il patrimonio culturale della città. Il piano si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio locale.
La città di Bari potrebbe avere, in un prossimo futuro, un Museo Civico completamente rinnovato, grazie a un investimento di 3 milioni di euro. Il Comune ha approvato la delibera con cui candidare il contenitore culturale nel cuore della città vecchia a un bando pubblico regionale.In cosa.🔗 Leggi su Baritoday.it
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