Tre milioni per ampliare il Museo Civico di Bari | il progetto per rinnovare lo scrigno storico della città

Un progetto da tre milioni di euro mira a rinnovare il Museo Civico di Bari, con l’obiettivo di ampliare e aggiornare gli spazi dedicati alla conservazione e all’esposizione delle collezioni storiche. La somma prevista verrà destinata a interventi di restauro e ristrutturazione, con l’intento di migliorare le condizioni degli ambienti e rendere più accessibile il patrimonio culturale della città. Il piano si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio locale.