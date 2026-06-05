A Bari il ' Torneo dei Quartieri' di basket | le gare in tre palazzetti della città
A Bari si svolge dall’8 al 21 giugno il 'Torneo dei Quartieri' di basket, che si tiene in tre palazzetti della città. La competizione, assente da alcuni anni, coinvolge diverse squadre della zona e rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di pallacanestro locali.
Dall'8 al 21 giugno Bari ospiterà lo storico ‘Torneo dei Quartieri’ di basket. Un evento che ritorna dopo alcuni anni di assenza per una manifestazione molto amata dagli appassionati locali di pallacanestro.Il Torneo, che si svolgerà in tre impianti cittadini (Pala Balestrazzi, Pala Lasala e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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