Torino Pride 2026 vent’anni di diritti | il 6 giugno la grande marcia Venti di lotte

Da torinotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capoluogo piemontese si prepara a celebrare un traguardo storico: il Torino Pride compie vent’anni. Sabato 6 giugno 2026, la grande marcia per i diritti e la dignità delle persone LGBTQIA+ tornerà ad attraversare le strade della città, rivendicando l'importanza della visibilità e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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