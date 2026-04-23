Torino Pride 2026 vent’anni di diritti | il 6 giugno la grande marcia Venti di lotte
Il capoluogo piemontese si prepara a celebrare un traguardo storico: il Torino Pride compie vent’anni. Sabato 6 giugno 2026, la grande marcia per i diritti e la dignità delle persone LGBTQIA+ tornerà ad attraversare le strade della città, rivendicando l'importanza della visibilità e.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Torino Pride: 20 anni di lotte verso l’EuroPride del 2027Il Torino Pride si prepara a celebrare un traguardo storico il prossimo 6 giugno 2026, quando la manifestazione raggiungerà i vent’anni di attività...
Annunciata la terza edizione del Modena Pride, a giugno in piazza per i diritti LGBTQIA+"Piena autodeterminazione di genere, individuale e collettiva, la disponibilità di una sanità realmente inclusiva e la fruibilità di percorsi di...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Il Torino Pride compie vent’anni: il 6 giugno torna in piazza, tra festa e diritti ancora negati; Il Torino Pride compie 20 anni, il 6 giugno l’edizione 2026; Il Torino Pride compie 20 anni, appuntamento il 6 giugno per la nuova edizione; Il Torino Pride celebra il ventennale con i suoi 'Venti di lotte'.
Il Torino Pride compie 20 anni, appuntamento il 6 giugno per la nuova edizioneIl Coordinamento Torino Pride annuncia il ritorno del Torino Pride per le strade della città, che si svolgerà sabato 6 giugno 2026. Quello di quest’anno è un ritorno speciale: la grande marcia torines ... torinoggi.it
Torino Pride, Pezzana: Quando noi 'anormali' ci incontravamo in gabinetti e strade buieIn Italia non esiste ancora il matrimonio egualitario: le coppie dello stesso sesso possono unirsi civilmente, ma non accedere allo stesso istituto matrimoniale delle coppie eterosessuali. Le famiglie ... lastampa.it
Sarà il 6 giugno l'edizione 2026 del Torino Pride. Un'edizione particolarmente importante - facebook.com facebook
Il Torino Pride celebra il ventennale con i suoi 'Venti di lotte'. Annunciati il claim e il visual della marcia dei diritti dirittidel 6 giugno #ANSA x.com