Roma Pride 2026 il 20 giugno | madrine date e percorso
Il Roma Pride 2026 si svolgerà il 20 giugno e oggi, 19 maggio, si è tenuta la prima conferenza stampa presso il The Social Hub della città. Durante l’evento sono stati presentati il documento politico, il manifesto ufficiale e il percorso che seguirà la parata, prevista per la data indicata. Sono state anche annunciate le madrine dell’evento, coinvolgendo organizzatori e rappresentanti delle associazioni coinvolte nella pianificazione della manifestazione. La conferenza ha fornito dettagli su come si svilupperà la giornata e sulle iniziative collegate.
Si è tenuta oggi, 19 maggio, presso il The Social Hub di Roma, la prima conferenza stampa del Roma Pride 2026, durante la quale sono stati presentati il documento politico, il manifesto della rassegna e il percorso della Grande Parata, che si terrà il 20 giugno. Inoltre, è stato annunciato il programma della decima edizione del Pride Croisette, uno degli appuntamenti culturali e artistici più attesi del Roma Pride 2026 che, dal 28 maggio al 20 giugno, animerà lo straordinario scenario delle Terme di Caracalla all’interno della storica manifestazione Jazz & Image, un programma di eventi, spettacoli, incontri, musica e momenti di confronto civile e politico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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