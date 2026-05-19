Roma Pride 2026 il 20 giugno | madrine date e percorso

Il Roma Pride 2026 si svolgerà il 20 giugno e oggi, 19 maggio, si è tenuta la prima conferenza stampa presso il The Social Hub della città. Durante l’evento sono stati presentati il documento politico, il manifesto ufficiale e il percorso che seguirà la parata, prevista per la data indicata. Sono state anche annunciate le madrine dell’evento, coinvolgendo organizzatori e rappresentanti delle associazioni coinvolte nella pianificazione della manifestazione. La conferenza ha fornito dettagli su come si svilupperà la giornata e sulle iniziative collegate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui