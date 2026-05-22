Un appello ai candidati a sindaco di Arezzo per custodire i luoghi della memoria
Un appello è stato rivolto ai candidati alla carica di sindaco di Arezzo affinché si impegnino a valorizzare e proteggere i luoghi della memoria distribuiti sul territorio comunale. La richiesta si concentra sulla tutela degli spazi storici e culturali che rappresentano aspetti significativi della storia locale. La questione riguarda in modo specifico le iniziative di conservazione e la promozione di questi luoghi, senza entrare nel merito di eventuali proposte politiche o di gestione futura.
La futura amministrazione di Arezzo si impegni a valorizzare e custodire i luoghi della memoria diffusi nel territorio comunale. L’appello è mosso dall’Istituto del Nastro Azzurro fra Decorati al Valor Militare che, in vista delle ormai prossime elezioni amministrative, rivolge il proprio invito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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