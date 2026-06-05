Firrato e Abbruzzese hanno dichiarato di non aver accettato l'offerta di Futuro Nazionale, confermando la loro volontà di rimanere fedeli a Paolo Damilano. La decisione è stata comunicata dopo alcune voci di un possibile passaggio al movimento di Vannacci. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulle motivazioni di questa scelta, né sui motivi che li hanno portati a respingere l'offerta. La vicenda riguarda questioni interne e di lealtà politica.

Perché Firrao e Abbruzzese hanno respinto l'offerta di Futuro Nazionale?. Quali sono le reali motivazioni dietro la fedeltà a Paolo Damilano?. Come influirà questa scelta sulla coalizione del centrodestra torinese?. Cosa cambierà per il progetto Torino Bellissima in vista del 2027?.? In Breve Obiettivo politico è l'alternanza alla gestione Lo Russo entro il 2027.. L'impegno amministrativo dei consiglieri si estende fino al 2027 e oltre.. La lista punta a consolidarsi all'interno del perimetro del centrodestra torinese.. Il modello di rappresentanza si basa sul contatto diretto con botteghe e quartieri.. Nessun cambio di casacca per i consiglieri di Torino Bellissima: Firrao e Abbruzzese smentiscono le voci su Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Torino Bellissima: Firrao e Abbruzzese smentono il passaggio a Vannacci

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